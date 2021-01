Sp: Uforsvarlig dårlig coronainformasjon til kommunene

Helsepolitisk talsperson i Senterpartiet Kjersti Toppe mener regjeringen informerer kommuner og kommuneleger for dårlig om nye coronatiltak. Strategien må endres, krever hun. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Regjeringen må informere kommuner og kommuneoverleger raskere og bedre om endringer i smitteverntiltakene, krever Senterpartiet.

Dagens informasjonsstrategi er ikke forsvarlig, slår Sps helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe fast.

Hun viser til en kronikk tirsdag, signert av 59 kommuneoverleger, der regjeringen får sterk kritikk for å informere kommunene på en måte som gjør smittevern- og beredskapsarbeidet vanskeligere.

– Endringer og tiltak fra nasjonalt hold har vært kommunisert via pressekonferanser. Kommunene varsles ikke på forhånd om hva som kommer, heter det blant annet i kronikken, der regjeringens informasjonspraksis omtales som «Joker Nord».

– Knekker ryggen

– Hver gang dette skjer, renner det inn med spørsmål til kommunene fra innbyggere, organisasjoner og virksomheter. Dette knekker våre rygger! Det kan også nevnes at det sjelden eller aldri samtidig sendes ut skriftlig, presis informasjon med faglig begrunnelse for det som kommuniseres i pressekonferansen, skriver legene.

Kritikken er betimelig, mener Toppe, som onsdag sendte et skriftlig spørsmål om saken til helseminister Bent Høie (H).

– Regjeringen har ikke tatt på alvor det ansvaret de selv har for å samvirke med andre aktører under denne beredskapskrisen, sier hun.

– Må endre strategi

Toppe viser til at kommuneoverlegene spiller en nøkkelrolle i håndteringen av pandemien.

– Da er det kritikkverdig at regjeringen ikke har gjort mer for å holde dem godt informert om nasjonale tiltak som innføres, sier hun.

– Jeg forventer at Høie nå endrer strategi og at kommuneoverlegene og kommunene blir de første som blir informert om nye tiltak, og at slik viktig informasjon ikke utelukkende skjer gjennom pressen, men direkte mot dem som står med ansvaret lokalt.