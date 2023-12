Sverre Anker Ousdal om tapet av Kjersti Holmen: – På slutten måtte jeg gi henne fra meg

Han er nesten helt blind, nesten 80 år gammel, men fortsatt aktuell på den store scenen. Sverre Anker Ousdal (79) var blant de siste som oppdaget at samboeren var syk.

Det var i 2021 skuespilleren Ousdal mistet samboeren Kjersti Holmen, hun døde etter hun ble rammet av Alzheimer.

Til tross for at Ousdal selv nesten er helt blind, etter komplikasjoner under en operasjon i 2008, så hadde han samboeren hjemme lenge, forteller han i et lengre intervju med VG.

– På slutten måtte jeg gi henne fra meg. Det var ganske hardt. Da husker jeg noe de sa til meg på Hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. De sa at de syntes det var overraskende at jeg hadde klart å ha henne så lenge hjemme. Jeg var jo blind, og hun var veldig preget på slutten, forteller Ousdal til VG.

Vennene oppdaget sykdommen først

Han forteller at det var en trøst å ta med seg etter at tapet var et faktum. Likevel var han en av de siste som oppdaget at hun var syk. Vennene oppdaget det tidligere, da de kunne se på ansiktet hennes at hun «ikke var helt med».

– Men jeg forsto det jo etter hvert, at noe var galt, sier han.

Skuespiller Sverre Anker Ousdal er fortsatt å finne på scenen selv om han egentlig pensjonerte seg i 2014. Herf fra en pressevisning i 2013.

Fortsatt på scenen

Selv om Ousdal pensjonerte seg fra Nationaltheatret i 2014, er han fortsatt aktuell på scenen. Nå i hovedrollen i teateroppsetningen av Ingmar Bergmans «Jordbærstedet». Regissør er Johannes Holmen Dahl, nevøen til Kjersti Holmen.

– Det er et stykke man trenger en veldig spesiell skuespiller til å gjøre. Det er en stor ære å få jobbe med Sverre og det har vært et privilegium å få gjøre dette her, sier Holmen Dahl til VG. Stykket hadde premiere 21. januar 2023 og skal fortsatt gå på Nationaltheatret frem til 14. februar.

Tidligere i desember mistet han også ekskona, Bodil Ousdal. Den tidligere ballettdanseren døde etter lengre tids sykdom. De to har tre barn sammen og skulle etter planen feire jul sammen.

– Vi hadde vært skilt i 25 år, og hadde kommet over det meste av vanskelighetene som var rundt det. Vi hadde et veldig fint forhold.