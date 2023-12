NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til søndag 31. desember.

Nord-Korea utelukker gjenforening

Nord-Koreas leder Kim Jong-un sier at Nord-Korea ikke lenger kommer til å forsøke å oppnå forsoning og gjenforening med Sør-Korea.

I en tale i dag lokal tid sa han at Nord-Korea i sin tid begikk en feil ved å forsøke å oppnå gjenforening. Sør-Korea ser på Nord-Korea som sin største fiende, sa han. I talen beordret han militæret til å starte forberedelser til å utslette Sør-Korea, og han kom med atomvåpentrusler mot USA og Sør-Korea.

E18 ut av Oslo åpnet etter vannlekkasje

E18 i retning Drammen er åpnet etter at veien måtte stenges etter en større vannlekkasje i Bærum ved midnatt.

Vannlekkasjen ble stanset ved 1.30-tiden i natt, opplyser politiet.

Lekkasjen oppsto på Sandviksveien mellom Blommenholm og Sandvika. Ifølge brannvesenet er det trolig hovedvannledningen som har gitt etter, opplyser politiet.

Nye russiske angrep mot Ukraina

Minst 26 personer er såret i et russisk rakettangrep mot Kharkiv i natt, der boliger i sentrum av byen ble truffet, ifølge lokale myndigheter. I Kyiv ble luftvernet aktivert for å slå ned et droneangrep.

Meldingene kom etter at FNs sikkerhetsråd i går kveld holdt hastemøte etter oppfordring fra Russland for å disktuere gårsdagens ukrainske angrep mot den russiske byen Belgorod, der 21 mennesker ble drept, ifølge russiske myndigheter.

Mann døde etter snøscooterulykke i Setesdal

En mann i 40-årene mistet livet i en snøscooterulykke i Bygland i Setesdal. Politiet fikk melding om ulykken via AMK klokken 21.25 i går kveld. Ved 3-tiden i natt opplyste politiet at livet til mannen ikke sto til å redde.

Hendelsesforløpet er ikke avklart og kriminalteknikere var på stedet i natt.

Mann alvorlig skadd i utforkjøring på E18 i Vestfold

En mann i 20-årene er sendt i ambulanse til Ullevål sykehus i Oslo med alvorlige skader etter en utforkjøring på E18 ved Gullitunnelen i Tønsberg i går kveld.

Bilen som kjørte av veien var på vei nordover og rullet rundt flere ganger etter at den havnet utenfor veien. Bilen landet på siden. Nødetatene ble varslet om hendelsen klokken 22.48.

Rakettangrep mot dansk skip

Det danskeide konteinerskipet Maersk Hangzhou ble i går kveld truffet av en rakett i den sørlige delen av Rødehavet, men ingen om bord ble såret. Det opplyste den amerikanske sentralkommandoen (Centcom) i natt.

Maersk Hangzhou seiler under Singapore-flagg og er eid og drevet av det danske rederiet Mærsk. Fartøyet anmodet om assistanse under angrepet. De amerikanske marinefartøyene USS Gravely og USS Laboon besvarte nødanropet. USS Gravely skjøt ned to raketter som ble skutt fra Houthi-kontrollerte områder i Jemen og som var på vei mot skipene.