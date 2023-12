Ti lettere skadd i ulykke på E6 i Råde

NTB

Ti personer ble kjørt til Sykehuset Østfold Kalnes etter en ulykke på E6 ved Missingmyr i Råde lørdag ettermiddag. Alle er betegnet som lettere skadd.

Tre biler var involvert i ulykken, ifølge Øst politidistrikt. Operasjonsleder Atle Vesttorp opplyser til VG at det var sju personer i den ene bilen og to og én person i de to andre bilene.

Operasjonslederen sier det kan fremstå som at det har vært én ulykke i sørgående retning på E6 og én i nordgående, men at det muligens kan ha vært en sammenheng mellom ulykkene.

Politiet fikk melding om ulykken rundt klokken 15 lørdag. E6 ble åpnet igjen i begge retninger klokken 16.18.

En halvtimes tid senere opplyste politiet at alle som var involvert i ulykken, er betegnet som lettere skadd.