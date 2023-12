Varsler opptil én meter snø på Sør- og Østlandet – bilistene advares

NTB

Nyttårsaften kan det komme opptil én meter snø på deler av Sør- og Østlandet. – Lurt å forberede seg, sier statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe.

I et oransje farevarsel lørdag advarer Meteorologisk institutt om store snømengder på Sør- og Østlandet nyttårsaften og fram mot tirsdag.

– Det kommer mest i kystnære strøk. I mindre områder kan det komme 50–100 centimeter snø, noe som er ekstremt mye, skriver instituttet i det oppdaterte farevarselet.

Det er et forrykende snøvær som kommer inn over kysten fra Mandal og videre østover som kan gi ekstreme mengder nedbør. Statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe sier til NTB at det er de mest kystnære strøkene som er mest utsatt for de voldsomme snømengdene.

Trafikale problemer

Han betegner forholdene som ruskete og advarer om at det kan bli vanskelige kjøreforhold i områder rundt de store byene på Sørlandet både nyttårsaften og 1. nyttårsdag.

– Trafikken blir nok det største problemet om det samler seg mye snø. Det kan være lurt å ha litt mat og drikke i bakhånd og se an forholdene før man setter av gårde, sier Walløe til NTB.

Han sier at snømengdene avtar innover i indre Agder og oppover i høyden. Men også i fjellet i Sør-Norge vil det komme 20–25 centimeter nysnø.

Kraftige vindkast

Sør- og østlendingene kan dermed trolig ikke vente seg spesielt gunstige forhold for å verken skyte opp eller se på nyttårsfyrverkeriet. Lenger vest og nordover i landet ser det imidlertid ut til å bli helt andre forhold.

– Det blir mye klarvær helt fra det sørlige Vestlandet og nordover. Samtidig skal det bli ganske kraftige vindkast mange steder. På Helgeland blir det kuling, sier meteorologen.

Kulda kommer

Når snøværet har passert en gang ut på tirsdag, er det ventet en kraftig kuldeperiode med temperaturer langt ned på gradestokken over hele landet. I Finnmark er det varslet ned mot minus 40 grader. I indre strøk på Østlandet ventes det temperaturer ned mot minus 30, og i Oslo er det sendt ut varsel om 24 minusgrader torsdag 4. januar.

– Sist det var så kaldt i Oslo i januar var 1. januar 1979. Da ble det målt 24,4 minusgrader på Blindern, sa klimaforsker Elin Lundstad ved Meteorologisk institutt til NTB fredag.

Ved utgangen av 2023 er det nå snø over nesten hele Norge. Flere steder i landet er det kommet betydelige snømengder, og Yr advarer om betydelig fare for snøskred både i Trollheimen i Midt-Norge, ved Svartisen i Nordland og i Indre Troms.