Norges Bank kutter kronesalget kraftig – krona stiger

NTB

I januar 2024 mer enn halverer Norges Bank det daglige kronesalget til 350 millioner per dag. Krona styrker seg mot både euro og dollar.

– Dette er overraskende lavt, vil jeg si. Det er mye bedre enn jeg hadde sett for meg, sier valutastrateg Dane Cekov i Nordea til E24.

Kronen styrket seg umiddelbart etter kunngjøringen fredag formiddag, med rundt ti øre mot både euro og dollar.

For inneværende måned, da valutatransaksjonene ble avsluttet 15. desember, var det daglige kronesalget på 1,4 milliarder kroner. Årsaken til at Sentralbanken nå kutter i kronesalget, er ifølge Cekov at statens inntekter vil bli lavere i 2024.

– Da blir overskuddet av kroner som skal overføres til oljefondet lavere, sier han til avisen.

Ifølge Dagens Næringsliv kuttet Norges Bank kraftig i kronesalget mot slutten av 2022 og i begynnelsen av 2023, etter en topp på 4,3 milliarder kroner per dag i oktober i fjor.

Jevnlige kutt ble gjort fram mot sommeren i år, før det ble justert noe opp gjennom høsten.

De daglige valutatransaksjonene gjennomføres av Norges Bank på vegne av staten. Fra høsten 2014 og fram til våren 2022 var ikke inntektene fra petroleumsvirksomheten nok til å dekke det årlige budsjettunderskuddet, noe som betydde at sentralbanken kjøpte kroner i perioden.

Siden april i fjor, da oljeinntektene var nok til å dekke budsjettunderskuddet, har Norges Bank solgt kroner hver dag for å veksle til annen valuta som puttes i oljefondet.