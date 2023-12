Svalbard i 2023: Rekordvarmt, rekordkaldt, rekordvått og rekordtørt

NTB

Både regnet, varmen og kulden på Svalbard i 2023 skriver seg inn i rekordbøkene.

– 2023 har vært spesielt på flere måter, forteller Jostein Mamen, forsker ved Meteorologisk institutt, til Svalbardposten.

Mamen synes det mest oppsiktsvekkende er at en norsk, arktisk værstasjon for første gang registrerte en gjennomsnittstemperatur for en hel måned på mer enn ti grader.

I juli var gjennomsnittstemperaturen på Svalbard lufthavn 10,1 grader. Sommeren under ett er den varmeste som er målt, med en snittemperatur på 7,7 grader - 0,3 grader varmere enn den tidligere rekorden. Målingene ved Svalbard lufthavn startet i 1975.

– Året ser foreløpig ut til å havne blant de 10-15 varmeste årene på Svalbard-stasjonen, sier Mamen, som mener det er grunn til bekymring.

– 10,1 grader som gjennomsnitt i juli på Svalbard lufthavn har ganske stor symbolsk betydning, da 10 grader danner skillet mellom klimasonene polarklima og kald-temperert klima, sier Mamen.

Om klimasonen endres vil det gi raskere tining av permafrosten, mer nedbør, økt skredfare og kortere snøsesong.

Etter en varm sommer ble september kaldere enn normalt på Svalbard. Gjennomsnittstemperaturen var 1,6 grader lavere enn normalen.

Men det var også vått. Hele 58,7 millimeter nedbør traff Svalbard i september. Den gamle septemberrekorden var på 50,6 mm i 1999.

Den tørreste måneden på Svalbard lufthavn noen gang ble registrert i mars 2023.