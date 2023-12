Sexologenes råd for økt sexlyst i vinter

Det er ikke direkte farlig å gå lenge uten sex, men sexologene ABC Nyheter har snakket med er tydelige på at det kan være gunstig å holde seg aktiv gjennom vinteren.

Vintermørket og kulden har lagt seg over Norge for lengst, og med det er det fare for at sexlivet ditt har fått seg et slag i magen. Blir det mindre enn tidligere? Frykt ikke. Det er helt naturlig, og hvis du skulle være interessert i å gjøre noe med det; i denne artikkelen får du sexologenes råd om hvordan du kan holde gnisten oppe gjennom den mørke, kalde vinteren.

Pressesjef og sexolog for nytelse.no, Maria K. Ebbestad, forteller ABC Nyheter at kvinner gjerne har høyest sexlyst om våren, mens menn opplever økt lyst i august. Det kobles til at kvinner reagerer positivt på å bli utsatt for lys, mens menn er mer visuelle. I august ser man gjerne mer kropp, noe som slår ut på sexlysten.

Ta mer på hverandre, gi massasje, kyss. Prøv å gjøre mer av de små tingene. Det er noen av rådene til Maria K. Ebbestad. Les mer Lukk

Dette gir økt lyst

Live Mehlum er utdannet sexolog og sosiolog. Hun syns det er vanskelig å si noe generelt om når vi mennesker har høy og lav sexlyst, ettersom det er så forskjellig fra person til person, men hun er tydelig på én ting: Vi får ikke noe hjelp av mørketiden.

– Det er veldig individuelt hvordan folk har det, men man kan si at folk generelt kanskje har det litt bedre når det er varmt og godt og man har ferie, og det ikke er mørketid og tungt. Jo bedre man har det generelt, jo mer overskudd og dermed mer lyst på sex vil man få, forklarer Mehlum til ABC Nyheter.

Videre beskriver hun det samme som Ebbestad.

De aller fleste får litt mindre energi og overskudd om vinteren fordi man ikke blir hjulpet av sollys og lettkledde kropper som gir mer lyst på sex.

– Nå er jo folk pakket inn, og vi ser ikke kropp i det hele tatt, sier Mehlum.

Salgstallene for sexleketøy underbygger ifølge Maria K. Ebbestad at flere tyr til litt ekstra hjelpemidler når sommeren er over, og det går mot mørkere tider.

– Høsten er høysesong. Da jobber folk litt mer med å holde gnisten oppe, sier hun.

– Bør få orgasme ganske ofte

Det er ikke direkte farlig å gå lenge uten sex, men sexologene ABC Nyheter har snakket med er tydelige på at det kan være gunstig å holde seg aktiv gjennom vinteren.

– Generelt sett vil det å være seksuelt aktiv bidra til å øke vår generelle helse. Det er positivt å ha sex, og spiller positivt inn på den generelle helsen vår. Det frigjøres mange gode hormoner, vi blir glad og mer avslappet. Dette gjelder enten man har sex med partner eller seg selv, sier Mehlum.

– Man har biologien litt mot seg på vinteren, men det betyr ikke at man bare skal legge seg under dyna og deppe, sier Siv Gamnes. Les mer Lukk

Maria K. Ebbestad forklarer at en orgasme frigjør masse positive hormoner, som blant annet oksytocin.

– Vi bør få orgasme ganske ofte. Det senker stressnivået, sier hun.

Siv Gamnes er spesialist i sexologisk rådgivning. Hun mener også at det vil være helsebringende dersom man har sex som man setter pris på å ha, som oppleves som godt og positivt, men hun er tydelig på at man kan klare seg uten.

– Mennesker som er vant med å være seksuelt aktive vil nok kjenne på et savn, og et savn over tid kan tære litt på, men man kan ikke likestille sexlyst med matlyst for eksempel. Om du ikke har matlyst og dropper å spise i noen dager, får det ganske fort konsekvenser. Sex derimot, det kan man klare seg uten, sier Gamnes til ABC Nyheter.

Fem råd fra ekspertene

For å sørge for at sexlivet ikke blir helt fraværende gjennom vinteren, er det ifølge sexologene flere ting man kan gjøre.