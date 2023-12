Fredag har Sør-Norge klart dyreste strøm i Nord-Europa

NTB

Strømprisene i hele Sør-Norge er fredag soleklart dyrest i hele kraftmarkedet i Nord-Europa, skriver Europower.

Det blir lave strømpriser i hele Nord-Europa, inkludert Nord-Norge, men unntaket er altså prisområdene i Sør-Norge. Her blir differansen til Tyskland hele 57 øre per kilowattime, viser spotprisene fra Nord Pool.

Det er seks måneder siden prisene i Sør-Norge var så mye høyere enn de tyske strømprisene, skriver Europower.

I Tyskland får strømkundene minuspris på strømmen i et halvt døgn fredag. I Sør-Norge blir prisene liggende mellom 43 øre og 76 øre per kilowattime.

Ifølge Europower er en vesentlig årsak til at tyske strømpriser nå er lavere enn de norske, at forbruket er lavere enn før i Europa, samtidig som det er blitt installert mer vind- og solkraft. Det har ført til perioder i vinter med for mye uregulert strømproduksjon i Europa.