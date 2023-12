Politiet: Fire straffesaker etter meldinger om trusler i etterkant av bussdrapet i Bærum

Politiet har så langt opprettet fire straffesaker etter meldinger om trusler i etterkant av bussdrapet i Bærum 22. desember.

Farid Rahmani ble knivstukket og drept på en rutebuss i Bærum 22. desember.

Truslene har kommet fra både omgangskretsen til siktede og omgangskretsen til avdøde, opplyser Oslo politidistrikt torsdag.

Ber partene roe seg

– Politiet prioriterer sakene høyt og har allerede gjennomført vitneavhør. Det vil gjennomføres flere vitneavhør fremover. Per nå er ingen siktet i sakene, sier politiadvokat Børge Enoksen i en pressemelding.

På et pressemøte onsdag ba Enoksen miljøet rundt begge parter roe seg ned. Årsaken var truslene som har kommet i etterkant av drapet 22. desember. 26 år gamle Farid Rahmani ble drept på en rutebuss i Bærum. En 14 år gammel gutt er siktet for drapet.

Familien holder pressekonferanse



Begravelsesseremonien starter fredag klokken 12, en time senere holder familien pressekonferanse.

Ifølge talsperson for familien, Osman Rahmani, har det vært hjerteskjærende for familien å være vitne til at Farid, slik de ser det, blir fremstilt i et negativt lys. De ønsker derfor å bryte stillheten, sier han.

Politiet kommer til å være synlig til stede i begravelsen.