KLP svartelister verdens største oljeselskap

NTB

Pensjonsforvalteren KLP har besluttet å utelukke investeringer i tolv selskaper i Golfstatene etter en aktsomhetsvurdering.

Landets største pensjonsforvalter svartelister Saudi Aramco, som er verdens største oljeselskap, i tillegg til elleve andre selskaper i Midtøsten, framgår det av en rapport torsdag.

Det var Dagens Næringsliv som omtalte rapporten først.

I tillegg til oljeselskapet Saudi Aramco dreier det seg om selskaper innenfor sektorene bygg, anlegg, eiendom og telekom i De forente arabiske emirater, Qatar og Kuwait.

Brudd på menneskerettigheter

Elleve av selskapene utelukkes fordi KLP mener det er en «uakseptabel sektorspesifikk risiko for medvirkning til brudd på menneskerettigheter».

I tillegg er altså Saudi Aramco utelukket på grunn av tette bånd til den saudiarabiske staten og et autoritært styresett. Dessuten vurderes selskapets klima- og energiomstillingsplaner som svake.

– Selskapet Saudi Aramco er 90 prosent eid av den saudiarabiske staten, og det vurderes som i praksis krevende å påvirke selskapet gjennom aktiv eierskapsutøvelse. Selskapet fremstår i dette perspektivet som spesielt risikofylt, heter det i rapporten.

Saudi Aramco er Saudi-Arabias statseide oljeselskap. Det er det største oljeselskapet i verden, både målt i oljeproduksjon og påviste oljereserver. Det hadde en omsetning i 2022 på 535,2 milliarder dollar.

– Vi skal være en bred investor, men samtidig må vi vise hvor grensen går når det gjelder hva som er akseptabel risiko. Det er en krevende balanse mellom det å påvirke gjennom aktivt eierskap og være oppmerksomme der risikoen er for høy, sier leder Kiran Aziz for ansvarlige investeringer i KLP.

Risiko ved KI

KLP fastslår at investeringer i telekommunikasjon i Golfstatene reiser flere problemstillinger av betydning. Det konkluderes blant annet med at myndighetenes sentrale rolle gjør det vanskelig for KLP å øve innflytelse på disse selskapene.

– Statene kjennetegnes av et autoritært styresett som begrenser ytringsfriheten og politiske rettigheter. Det er flere selskaper som beskyldes for systematisk og omfattende overvåking av befolkningen, både i sosiale medier og i annen kommunikasjon. En slik overvåking bryter med grunnleggende menneskerettigheter, heter det i rapporten.

KLP peker på at utviklingen av avansert teknologi, inkludert kunstig intelligens (KI), forsterker risikoen for systematisk overvåking og sensur.

Innenfor byggsektoren fastslås det at sannsynligheten er høy for at KLP blir medvirkende til brudd på menneskerettighetene gjennom eierskap.

Russland og Israel

KLP forvalter over 700 milliarder kroner. I fjor utelukket pensjonsfondet russiske selskaper som følge av Russlands invasjon i Ukraina. Året før solgte KLP eierandeler i selskaper som knyttes til israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden, blant annet telekomgiganten Motorola.

Dette er de tolv selskapene som nå utelukkes:

Saudi Aramco, Saudi-Arabia, Emirates Telecom Group, De forente arabiske emirater, Saudi Telecom, Saudi-Arabia, Emaar Properties, De forente arabiske emirater, Aldar Properties, De forente arabiske emirater, Etihad Etisalat, Saudi-Arabia, Mobile Telecommunications, Kuwait, Dar Al Arkan Real Estate, Saudi-Arabia, Ooredoo, Qatar, Mobile Telecommunications, Saudi-Arabia, Mabanee, Kuwait og Barwa Real Estate, Qatar.