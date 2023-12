Uværet Gerrit stenger E134 over Haukelifjell og riksvei 7 på Hardangervidda

På E134 over Haukelifjell er det kolonnekjøring på grunn uværet som er på vei inn fra sørøst. Foto: Statens vegvesen

NTB

E134 over Haukelifjell ble stengt onsdag kveld da uværet Gerrit slo til for fullt. Senere fulgte riksvei 7 etter, men der er det kolonnekjøring for vogntog.