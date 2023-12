Elsa Lystad er død

Elsa Lystad fikk i 2014 æresprisen under Amanda-utdelingen.

NTB

Skuespiller Elsa Lystad døde andre juledag, 93 år gammel, opplyser sønnen hennes til NRK.

– Min mor sovnet stille inn i går kveld, forteller sønnen Hallvard Szemes til kanalen onsdag.

Szemes sier at hun gikk bort på en fredfull måte med familien til stede.

– Det var en fin utgang på et langt liv, forteller sønnen.

Lystad er kanskje mest kjent for sin rolle som Oddveig i «Fredrikssons fabrikk». Serien gikk fra 1990 til 1993 på NRK.

Kvarme: – Et lite stykke Norge

Geir Kvarme, som spilte med Lystad i «Fredrikssons fabrikk», sier at skuespillerinnen var seg selv helt til siste slutt.

– Det er ikke så veldig lenge siden jeg besøkte henne. Hun var dårlig på slutten, men glimtet likevel til, og man så Elsa langt inne der selv mot slutten, sier han til NRK.

– Jeg var veldig glad for at jeg fikk lov til å jobbe med henne. Hun var et lite stykke Norge fra før jeg ble kjent med henne, legger han til.

Horn: Få som Lystad

Ellen Horn, som er skuespiller og tidligere kulturminister, sier at det er få skuespillere som når opp til Lystad.

– Hun kunne gjøre alt fra seriøse dramaer til de villeste revysamspillene. Hun var virkelig enestående. En veldig frittalende og frittenkende skuespiller, sier hun til TV 2.

Hun legger til at Lystad privat var katolsk og et veldig sterkt familiemenneske.

Fikk ærespris i 2014

I 2014 fikk hun æresprisen under Amandapris-utdelingen i Haugesund.

– Jeg har aldri tenkt på alder. Det der med alder er et så tøyelig begrep. Alle blir jo eldre, og det kan vi ikke gjøre noe med. Men så kan vi ha det gøy allikevel. Vi er veldig heldige, sa æresprisvinneren til NTB da.