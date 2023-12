Neste år må du betale mindre forskudd på ferjekortene for å få rabatt

Regjeringen reduserer beløpet som blir bundet opp til forskuddsbetaling på ferjekort. Arkivfoto: Gorm Kallestad / NTB Les mer Lukk

NTB

I 2024 blir kravet til forskuddsbeløp for AutoPASS-ferjekort kuttet med en tredel slik at man ikke trenger å binde opp like mange penger for å få rabatt.