Dette er blant de ventede hendelsene i dag, onsdag 27. februar.

Avgjørelse om utlevering av Arfan Bhatti

Retten i Pakistan har flere ganger utsatt avgjørelsen i saken om Arfan Bhatti kan utleveres til Norge eller ikke. 18. desember ble avgjørelsen utsatt til 27. desember, ifølge NRK.

Bhatti er siktet for medvirkning til grov terror i forbindelse med terrorangrepet 25. juni i fjor

Hapag-Lloyd vurderer trafikken i Rødehavet

Rederiet Hapag-Lloyd vurderer onsdag hva som skal skje med trafikken i Rødehavet. Rederiet har tidligere stanset ferdselen i området etter en rekke angrep fra Houthi-bevegelsen i Jemen.

Mer romjulsfotball i Premier League

Tradisjonen tro spilles det fotball i romjula i England. Det skal spilles tre kamper onsdag, dagen etter fotballfestdagen «Boxing day».

Chelsea møter Crystal Palace hjemme klokken 20.30. Noen kilometer lenger vest i London spiller Brentford hjemme mot Wolverhampton. Kvelden rundes av med Everton mot Manchester City i Liverpool.

Erling Braut Haaland har den siste tiden vært ute med skade, og det er fortsatt usikkert om han er involvert onsdag.

VM i hurtigsjakk, dag 2

Det er duket for dag to i VM i hurtigsjakk. Magnus Carlsen har et godt utgangspunkt etter å ha endt turneringens første dag med fire seiere og én remis, noe som gir ham 4,5 poeng.

Han er dermed i teten og kjemper om å ta sin femte VM-tittel i hurtigsjakk.