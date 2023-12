Første året med lavere skattefradrag på BSU

Eksperter har tidligere hyllet sparekontoen. Er den fortsatt det beste alternativet?

Når statsbudsjettet for 2023 ble lagt frem i fjor, ble det klart at skattefradraget for BSU skulle halveres. Nå nærmer det seg siste mulighet for å fylle opp kontoen og dermed dra muligheten av skattefordelene, men er det fortsatt like smart når man bare får et skattefradrag på 2750 kroner?

Fakta om Boligsparing for unge Boligsparing for ungdom ( BSU) gir unge under 34 år mulighet til å spare inntil 27.500 kroner i året. De får 10 prosent skattefradrag for sparebeløpet fra inntektsåret 2023. For å utnytte årets skattefordel fullt ut må man tjene over 80.700 kroner og sette inn 27.500 kroner på BSU-kontoen, helst så tidlig på året som mulig. Grensen for oppsparing er 300.000 kroner, som skal brukes til kjøp av bolig eller nedbetaling av gjeld på bolig. Det vil ta minst 12 år å spare opp maksimalt sparebeløp. Det er mulig å sette inn og ta ut inneværende års sparebeløp fra BSU-konto så mange ganger man ønsker, men ved årsslutt er beløpet låst.

Endringen i reglene for ordningen Boligsparing for unge (BSU) gjør at man fra og med i år får 10 istedenfor 20 prosent fradrag på skatten. Det vil si at hvis man sparer det maksimale beløpet mulig, 27.500 i året.

Istedenfor et fradrag på 5500, reduseres det til 2750 kroner istedenfor. Likevel er ekspertene klare i sin tale.

– Det er jo fortsatt en kjempemulighet for de som ønsker å komme inn på boligmarkedet, sier Derya Incedursun, forbrukerøkonom i Nordea.

Se video: Slo ut radiosignaler på jorda

Your browser doesn't support HTML5 video. Slo ut radiosignaler på jorda

– Anbefales sterkt

Incedursun minner oss på at selv etter reduksjonen er det fremdeles 10 prosent skattefradrag.

– Du kan fortsatt spare det samme beløpet per år. I tillegg har du jo innskuddsrenten som du får på BSU. Den er på rundt 6,5 prosent på sparebeløpet i tillegg til 10 prosent skattefradrag. Ja, absolutt. Det er noe jeg sterkt anbefaler, understreker Incedursun.

Forbrukerøkonomen trekker også frem en tredje grunn til at BSU fortsatt er relevant.

– Uavhengig om rentene generelt i markedet går opp eller ned, så vil BSU ofte ha en høyere innskuddsrente enn for eksempel på en vanlig sparekonto.

– Vil være forsiktig

Nå som fordelene blir færre, er det lettere å se etter andre metoder for sparing. Incedursun vil imidlertid at man fyller opp BSUen før man ser på andre alternativer.

– Det kan lønne seg å spare i aksjefond, men det kommer jo veldig an på hvor lenge det er til du skal kjøpe bolig. Hvis du skal kjøpe bolig innen fire til fem år, så ville jeg nok vært forsiktig med å plassere penger som skal til boligkjøp på aksjemarkedet, sier hun.

– Du må være forberedt på at du kan tape. Så klart kan du også få god gevinst, men det er jo alltid en risiko.

Full konto

Det kan være man har spart i mange år og man fylt BSU-kontoen til det maksimale – 300.000 kroner. Først da anbefaler Incedursun å se på andre spareformer. For eksempel finnes det andre sparekontoløsninger.

Med en boligsparekonto får du ikke skattefradrag, men du får en god innskuddsrente. Hun trekker også frem sparing i fond som et godt alternativ.

– Men jeg tenker at hvis du har muligheten til å fylle opp BSU-kontoen, så anbefaler jeg det.

For at bankene skal rekke å registrere sparebeløpet slik at du får skattefradraget, setter de gjerne frister for når du senest kan fylle kontoen for i år. Disse fristene kan komme allerede 28. desember. I tillegg kan det ta tid å flytte penger fra andre banker.

Det anbefales derfor at man flytter pengene til kontoen så tidlig som mulig.

Sparetips

Derya Incedursuns sparetips er å spare jevnt gjennom året.

– Hvis man ikke er den disiplinerte typen, og ikke har kommet inn i sparerutinen hver måned – det er det mange av oss som er – så tenker jeg at det kan være lurt å sette opp et fast trekk til en sparekonto eller til en BSU-konto hver måned.

Beløpet kommer helt an på hvilken økonomisk situasjon du er i. Man kan for eksempel starte med en 100-lapp.

– Og så kan man jo alltid endre beløpet på det faste trekket, hvis økonomien endrer seg, fortsetter hun.

En annen måte å spare på, som er blitt en mulighet for mange, er «mikrospar».

– Dette er ganske kult, mener jeg. Du sparer uten å legge merke til det. Du bestemmer selv hvor mye det skal trekkes hver gang du bruker kortet ditt. Hver gang du kjøper noe, sier forbrukerøkonomen.