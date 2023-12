Mann dømt til fire års fengsel for vold mot samboer og døtre

NTB

En mann i 50-årene er i Trøndelag tingrett dømt til fire års fengsel for omfattende og grov familievold mot samboeren og to døtre.

Volden skal ha skjedd i tidsrommet fra 2010 til 2023 i Levanger og på to andre steder i Norge, skriver Trønder-Avisa.

Retten mener de tre fornærmede i saken konstant har levd under latent vold, og tilpasset livene sine for å unngå voldsutøvelse fra tiltalte.

Ifølge tiltalen skal mannen ha dyttet, slått, sparket og truet med å drepe samboeren med kniv. Han skal også ha truet med å ta livet av hele familien under bilkjøring.

Både samboeren og de døtrene kom med detaljerte forklaringer i tingretten, mens mannen nektet straffskyld. Han sier at han ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene.

Trøndelag tingrett dømte likevel mannen til fire års fengsel. I tillegg ble mannen idømt et kontaktforbud både overfor samboeren og de to døtrene med en varighet på to år.

Han ble også dømt til å betale 210.000 kroner i oppreisningserstatning til hver av de tre fornærmede.