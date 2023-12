To personer til sykehus etter frontulykke i Notodden

NTB

To personer er sendt til sykehus etter en frontulykke ved Hafstein i Notodden tirsdag ettermiddag. Ingen av de to er alvorlig skadd.

Sørøst politidistrikt opplyste klokken 17.26 at nødetatene rykket ut til en front mot frontkollisjon Hafstein i Notodden. Da opplyste politiet at fire personer var involvert – og at to av dem var sendt til sykehus

– Det skal ikke være alvorlige personskader, skriver politiet på X , tidligere Twitter.

De to andre i ulykken ble kjørt til legevakt for sjekk.

Politiet opplyser at ulykken skjedde da den ene bilen svingte over i motgående kjørebane for å unngå å kjøre på en elg.

– I motgående kolliderte bilen med den andre, skriver politiet.