NTB

Politiet i Agder har pågrepet en mann som sparket til en tjenesteperson i Arendal.

Polititjenestepersonen som ble sparket, ble ikke skadd, opplyser politidistriktet på X, tidligere Twitter.

Hendelsen fant sted etter at politiet hadde rykket ut til et utested hvor mannen hadde vært i et slagsmål med vekterne.