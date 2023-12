Ingen skadd i firebils-trafikkulykke i Stavanger

NTB

Nødetatene rykket mandag ut til en trafikkulykke på Rennesøy i Stavanger med fire biler involvert. Ingen ble skadd i ulykken.

Totalt var fem personer involvert, opplyser Sørvest politidistrikt.

To av bilene hadde frontkollidert, mens de to andre hadde kjørte ut av veien.

Innsatspersonell på stedet meldte om at det er speilglatt på veien, som måtte stenge som følge av ulykken.

Drøyt to timer senere varslet Vegtrafikksentralen vest at veien var gjenåpnet for fri ferdsel.