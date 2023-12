Bistandsadvokaten etter bussdrapet i Bærum: Kjenner seg ikke igjen i uttalelse

NTB

Bistandsadvokat for familien til den avdøde mannen i 20-årene, sier at familien ikke kjenner seg igjen i uttalelsene til den drapssiktedes forsvarer.

– Familien gjennomgår nå en ufattelig smertefull sorg, skriver Maral Houshamand til TV 2.

Han er oppnevnt som bistandsadvokat for familien til mannen i 20-årene som mistet livet da han ble knivstukket av en 14 år gammel gutt fredag.

Han forteller at familien ikke kjenner seg igjen i det forsvareren har sagt. Forsvareren til gutten, Thor Bache-Wiig, har sagt at det har pågått en konflikt over tid mellom siktede og avdøde.

– De finner uttalelsene gjengitt fra siktede via forsvarer i mediene svært belastende. De har en annen oppfatning av hva som har skjedd, men venter nå på at etterforskningen vil avdekke hendelsesforløpet, sier bistandsadvokaten.

Bache-Wiig ønsker ikke å kommentere bistandsadvokatens uttalelser.