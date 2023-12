Full overtenning i enebolig i Haugesund – to personer ikke gjort rede for

Det brenner i et hus i Haugesund juleaften og brannvesenet gjennomsøker boligen.

NTB

Nødetatene har rykket ut til en boligbrann på Bleikmyr i Haugesund. To personer som er registrert på adressen, er ikke gjort rede for.

Politiet melder om full overtenning og at det står flammer ut av andre etasje. Slukking pågår, men brannvesenet har ikke kontroll på brannen.

– Vi har fått melding om at det kanskje kan være en person inne, men vi går inn med røykdykkere for å søke, sier vaktleder Svein Nesse i 110-sentralen sørvest til VG.

Operasjonsleder Helene Strand i Sørvest politidistrikt sier til NTB at røykdykkere fortsatt søker i huset.

Hun sier at to menn er registrert på adressen. Ingen av dem er gjort rede for så langt.

– Vi håper på å få mer klarhet etter hvert som røykdykkerne søker.

To nabohus har blitt evakuert på grunn av mye røyk.

