Ingen alvorlig skadd i arbeidsulykke på Melkøya

NTB

Tre menn ble sendt til sykehus etter en arbeidsulykke på Melkøya i Hammerfest. Ingen av de tre ble alvorlig skadd i ulykken.

Operasjonsleder Martin Marum i Finnmark politidistrikt sier til NTB at ulykken trolig var en fallulykke i forbindelse med arbeid på et stillas.

– Det fremstår som at det er et stillas som har falt. Fallhøyden ser ut til å ha vært på rundt to og en halv meter, sier han.

To av mennene er i 50-årene, mens sistemann er i 30-årene.