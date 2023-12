Arbeidsulykke på Melkøya – tre personer til sykehus

NTB

Nødetatene er på stedet etter en arbeidsulykke på Melkøya i Hammerfest. Tre personer er sendt til sykehus.

Politiet sier at ulykken fremstår som en fallulykke.

Operasjonsleder Martin Marum i Finnmark politidistrikt sier til NTB at skadegraden så langt er ukjent, men at alle tre er fraktet med ambulanse til Hammerfest sykehus.

– Det fremstår som at det er et stillas som har falt. Fallhøyden ser ut til å ha vært på rundt to og en halv meter, sier han.

Alle tre var ved bevissthet da nødetatene ankom stedet.

Saken oppdateres