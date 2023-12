Mann pågrepet etter boligbrann i Østre Toten

NTB

En mann i 30-årene er pågrepet etter en brann i en flermannsbolig i Lena i Østre Toten. Politiet mistenker at brannen er påtent.

– Vedkommende fremstilles for bevissikring før han kjøres i arresten, opplyser Innlandet politidistrikt.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 7.41. Brannvesenet har siden slukket branntilløpet.

Operasjonsleder Rune Vegard Huse sier til NRK at brannen oppsto i et leilighetsbygg, og at den pågrepne mannen er en av de som bor der.

Huse ønsker ikke å gå ut med konkrete detaljer om årsaken til at mannen ble pågrepet og mistenkt.

– Det er situasjonsbildet på stedet der, og det er ikke noe mer å gå ut med nå uten å ha etterforsket, sier han til statskanalen.