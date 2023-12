NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til 24. desember.

Norsk skip unngikk angrep

Et norsk tankskip unngikk så vidt å bli truffet i et droneangrep i Rødehavet i går kveld. Det opplyste det amerikanske militærets regionale kommando (Centcom) i natt norsk tid.

– M/V Blaamanen, en kjemikalie-/oljetanker som seiler under norsk flagg, er norskeid og norsk-operert, unngikk så vidt å bli truffet av en Houthi-drone. Det ble ikke meldt om skader på personer eller materielle ødeleggelser, uttaler Centcom.

Centcom fikk også melding om droneangrep mot en oljetanker med eiere i gabon og som seiler under indisk flagg. Dette skipet ble truffet, men ingen ble rammet om bord. Det amerikanske marinefartøyet USS Laboon plukket opp nødsignaler fra de to tankskipene. USS Laboon kom selv under angrep av fire droner, men alle ble skutt ned.

Tre til sykehus etter trafikkulykke i Innlandet

Tre personer er sendt til Hamar sykehus etter en kollisjon på riksvei 25 ved Ridabu sent lørdag kveld. Skadeomfanget er ikke avklart.

Det var til sammen tre personer i de to kjøretøyene og alle er kjørt Hamar sykehus for videre behandling. Den ene bilen har ikke overholdt vikeplikten og dermed kollidert med den andre.

Føreren av denne bilen, en kvinne i 50-årene, mistenkes for kjøring i påvirket tilstand og har fått førerkortet beslaglagt.

Én person kjørt til sykehus etter voldshendelse i Kristiansand

En person er kjørt til akuttmottaket etter en voldshendelse i Tollbodgata i Kristiansand i natt. Politiet rykket ut til hendelsen rett etter klokken 1 natt til julaften.

To personer skal ha blitt utsatt for vold av flere andre personer, og fikk behandling av ambulansepersonell på stedet. En av disse er kjørt til sykehus for videre sjekk og behandling. Skadeomfanget er ikke kjent.

Totalt er fem personer pågrepet og kjørt til arresten etter mistanke om at de har stått bak voldsutøvelsen.

Mange døde i bussulykke

Minst 19 personer, blant dem ti barn, døde da en overfylt buss veltet på en bro nord for Nicaraguas hovedstad. De ti barna var i alderen 4–16 år, opplyser myndighetene i det mellomamerikanske landet. Rundt 40 passasjerer ble skadd i ulykken. Det var rundt 70 personer på den overfylte bussen.

Ulykken skjedde da bussjåføren angivelig mistet kontroll over kjøretøyet på en bro. Bussen veltet. Ifølge myndighetene hadde bussen for høy fart. Sjåføren forsøkte å stikke av fra ulykkesstedet, men ble pågrepet av politiet.

Hetebølge i Australia

Store deler av Australia er rammet av hetebølge. Mange steder i landets største delstat Western Australia er nå skog- og krattbrannfaren stor, advarer myndighetene.

Landets meteorologiske institutt sendte har sendt ut hetebølgevarsel både for denne delstaten og nabodelstaten Northern Territory. I noen regioner kan temperaturene nå rundt 45 grader i dag.

Det er værfenomenet El Niño som tilskrives skylden for hetebølgen. El Niño er et værfenomen som oppstår med jevne mellomrom i Stillehavet og påvirker værsystemer langt unna.

Nok en seier til Minnesota Wild

Minnesota Wild slo Boston Bruins 3–2 i en NHL-kamp i ishockey i natt norsk tid.

Nordmannen Mats Zuccarello er fortsatt skadd. Det er tidligere opplyst at han neppe er tilbake etter skade før i romjulen.

Neste kamp for Minnesota Wild blir mot Detroit Red Wings 27. desember.