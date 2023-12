14-åring siktet for drap på utenlandsk mann på buss i Bærum: – Oppsto en krangel

En mann i 20-årene døde natt til lørdag etter å ha blitt knivstukket på en buss på Dønski i Bærum fredag kveld. Gjerningsmannen meldte seg selv for politiet natt til lørdag. Han er under den strafferettslige lavalder. Foto: Frederik Ringnes / NTB

NTB

En 14-åring er siktet for drap etter å ha knivstukket en mann i midten av 20-årene på en buss i Bærum. Politiet mener det oppsto en krangel mellom mennene.

Politiet har så langt ikke et fullstendig bilde av hendelsesforløpet, men vil foreta nye avhør og åstedsundersøkelser for å få klarhet i hva som har skjedd.

– Saken har naturligvis høy prioritet. Den etterforskes som drap, sier politiinspektør Knut Lutro ved Oslo politidistrikt.

Den siktede skal ha løpt fra åstedet etter knivstikkingen og senere på natten meldt seg til politiet i Sandvika.

Forsvarer for 14-åringen, Tor Bache-Wiig, sier til NTB at mannen som ble drept, ikke var et tilfeldig offer.

– Det som er viktig å si er at det har vært en konflikt mellom disse to tidligere. Han er klar på at han aldri hadde en tanke om at dette skulle ende med døden.

Politiet: Avdøde var utenlandsk statsborger

Politiet opplyser lørdag formiddag at den avdøde var en utenlandsk mann i midten av 20-årene med familie i Norge.

Den siktede er norsk statsborger, og er bosatt i Bærum.

– Han er under den kriminelle lavalder og er dermed heller ikke formelt pågrepet. Men han er tatt hånd om av barnevernet, opplyser Lutro.

Saken vil likevel etterforskes på vanlig måte, til tross for at han er under kriminell lavalder.

Skal avhøres

Gutten skal ifølge hans forsvarer bli avhørt annen juledag, og er inntil videre plassert på en lukket barnevernsinstitusjon i to uker.

Bache-Wiig sier han vil tilråde gutten å samarbeide med politiet.

– Han har allerede vist samarbeidsvilje med politiet da han meldte seg i natt. Det har vært noen tøffe timer etter at han fikk vite av politiet at mannen var drept.

Bærum kommune setter krisestab

På sine nettsider opplyser Bærum kommune at de har satt krisestab som følge av drapet.

– Våre tanker og medfølelse går til de etterlatte og pårørende, familie og venner, og de unge som var vitner til denne hendelsen. Nå er det viktig at lokalsamfunnet står samlet og at vi tar vare på hverandre.

Kommunen skriver at de jobber sammen med politiet for å ivareta og følge opp de etterlatte.

– Psykososialt kriseteam er koblet inn overfor de pårørende, skriver kommunen.

Døde i løpet av natten

Knivstikkingen skjedde på en rutebuss rett ved Bærum sykehus og legevakten i Bærum fredag kveld. Politiet fikk melding om saken klokken 21.36.

Den unge mannen fikk livreddende førstehjelp før han ble fraktet fra Bærum sykehus til Ullevål sykehus, der han altså døde av skadene i løpet av natten. Pårørende til avdøde er varslet og blir ivaretatt.

Politiet opplyste tidlig natt til lørdag at de lette etter en «ung person» som var kjent av politiet fra før.

Vitner har forklart at det oppsto en situasjon på bussen som gjorde at gjerningspersonen gikk fram og knivstakk den fornærmede. Flere av vitnene politiet har snakket med, er av ung alder.