Mann dømt til fengsel for å ha løyet om gruppevoldtekt

En 26 år gammel mann fra Østfold er dømt til 30 dagers fengsel for å ha løyet om overfall og gruppevoldtekt i Oslo i februar i år. Foto: Gorm Kallestad / NTB Les mer Lukk

NTB

En mann som i februar hevdet at han var utsatt for overfall og en gruppevoldtekt i Oslo, er dømt til 30 dagers fengsel for å ha løyet om hendelsen.