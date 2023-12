Rekordmange overlever brystkreft

I fjor fikk omkring 4.200 kvinner påvist brystkreft i Norge, og det er det høyeste antallet som noen gang er registrert. Sjansene deres for å overleve er svært gode, viser tall fra Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft. Foto: Jo E. Brenden / NTB

NTB

Prognosene for å overleve brystkreft har aldri vært bedre. De siste tallene viser at sjansene for å leve etter fem år har økt med nesten 5 prosentpoeng.