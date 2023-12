Mann dømt for grov økonomisk utroskap mot egen menighet

NTB

En mann i 40-årene er dømt til fengsel i ett år og fire måneder grov økonomisk utroskap mot egen menighet.

Mannen var også økonomiansvarlig i menigheten.

Over en periode på tre år, fra januar 2019 til februar 2022, resulterte den økonomiske utroskapen i at han uberettiget oppnådde 3.009.482 kroner. Vedkommende erkjente seg skyldig, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Mannen ble anmeldt av menigheten i februar i fjor. Dommen, som falt 19. desember, er ikke rettskraftig.

– Vi er tilfreds med at tiltalte dømmes i tråd med vår påstand. Den økonomiske utroskapen er et grovt tillitsbrudd overfor menigheten. Han hadde en betrodd og sentral stilling som han utnyttet over lang tid, sier politiadvokat Terje Mørner.

Mannen utarbeidet fiktive fakturaer, blant annet fra firmaer der han selv sto som styreleder. I tillegg brukte han menighetens bankkort til private formål og førte opp for mange arbeidstimer og reiseregninger.