Vanskelige kjøreforhold på Vestlandet – ber folk holde seg hjemme

Et stort veiskilt ved E134 i Haugesund ble blåst ned i den kraftige vinden torsdag. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

NTB

Det er svært vanskelige kjøreforhold på mange av riksveiene i Rogaland og Vestland torsdag kveld.

Flere veistrekninger der det er svart asfalt året rundt, er nå dekket av snø.

I lavlandet er det flere steder byger med fuktig snø som fryser på når det kommer på bakken. Det er meldt om glatt veibane på E16 mellom Vågsbotn og Indre Arna, E16 ved Borlaug i Lærdal og E39 ved Lund i Rogaland.

– Det er meldt om glatt vei flere steder, entreprenørene jobber på, men med mye nedbør kan det være vanskelig å holde standarden, sier beredskapsrådgiver Henny-Kristin Asperanden Navarsete i Statens vegvesen.

Fjelloverganger kan stenge på kort varsel

Han sier folk må være forberedt på at fjelloverganger kan stenge på kort varsel.

Vegtrafikksentralen vest meldte ved 23-tiden at fylkesvei 50 Hol – Aurland er stengt på grunn av uvær, og at ny vurdering skal gjøres klokken 8 fredag morgen.

Klokken 2.31 melder Vegtrafikksentralen at riksvei 13 over Vikafjellet er stengt på grunn av dårlig vær. Her skal det gjøres ny vurdering klokken 10 fredag morgen.

Vegtrafikksentralen sør meldte rett før midnatt om kolonnekjøring på grunn av uvær på E134 Haukelifjell mellom Vågslidtunnelen og Haukelitunnelen. Også over riksvei 7 Hardangervidda er det kolonnekjøring natt til fredag.

Vegvesenet ber folk vurdere om de kan utsette kjøreturen til værforholdene bedrer seg. Det vil skje fra fredag ettermiddag, om meteorologene får rett.

Glatt føre og mye vind

I Bergen ble det klokken 23.21 meldt om to busser på to forskjellige steder som hadde store utfordringer på det glatte føret. De sto begge i bakker og holdt på bremsen, og begynte å skli med en gang de forsøkte å kjøre.

Vest politidistrikt skriver på X (tidligere Twitter) at også politipatruljen som kom til stedet, hadde problemer selv med 4x4 og piggdekk. Det var ingen passasjerer i bussene.

I Agder falt et tre over fylkesvei 439 ved Lohne Lier. En bil kjørte inn i dette. Passasjerene slapp unna med skrekken, men det oppsto materielle skader på bilen.

I Stavanger løsnet deler av indre kai ved Fiskepiren i Vågen natt til fredag. Det skyldes trolig at bølgebryteren, som er festet til landsiden med kjetting, har kastet for mye på seg i vinden. Det blåser stiv kuling med vindkast opp mot 24 meter i sekundet i området.