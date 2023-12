Mann dømt til flere års fengsel for overgrep mot fosterbarn og nabojente

En mann i 60-årene er i Hordaland tingrett dømt til fengsel i fire og et halvt år for overgrep mot to fosterbarn og en nabojente Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Les mer Lukk

NTB

En mann i 60-årene fra Vestland er dømt til fengsel i fire og et halvt år for overgrep mot to fosterbarn og en nabojente.