Jøtul permitterer 60 ansatte

NTB

Det melder Fredriksstad Blad.

– Fra og med 3. januar er alle ansatte i produksjonen permittert 100 prosent, bekrefter klubbleder Anette Johansen i Støperiklubben på Jøtul.

Lavere salg og lageroppbygging er årsakene til at Jøtul denne uken varsler sine ansatte på Kråkerøy om permitteringer fra og med 3. januar neste år, skriver Fredriksstad Blad.

Permitteringene gjelder «inntil videre» for alle ansatte i produksjonen, omkring 60 personer.

Klubbleder Anette Johansen i Støperiklubben på Jøtul er ikke overrasket over permitteringene.

– Salget av har jo vært lavere i høst, sier hun til lokalavisen.

Sist gang ansatte ved fabrikken i Fredrikstad ble permittert var i 2020.

– Vi håper jo at dette blir kortvarig. At vi etter hvert kan gå over på minst 50 prosent, sier klubbleder Johansen.

Ansatte i lager og vedlikehold på Jøtul skal jobbe som normalt.