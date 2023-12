Kronprinsesse Mette-Marit har fått corona

Kronprinsesse Mette-Marit under utdelingen av Nobels fredspris for 2023 i Oslo rådhus søndag 10. desember. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

NTB

Kronprinsesse Mette-Marit har fått påvist corona og avlyste sin deltakelse på førjulsgudstjenesten i Slottskapellet. Ifølge kronprinsen går det fint med henne.

Kronprins Haakon kom med en kort kommentar til NTB etter gudstjenesten i Slottskapelet:

– Det går fint med henne, sa kronprinsen.

Kronprinsessen hadde corona også i august 2022.

Hun fortalte i oktober 2018 at hun lever med den alvorlige lungesykdommen kronisk lungefibrose. Det gjør at hun er i risikosonen for å utvikle et alvorlig sykdomsforløp dersom hun blir smittet av coronaviruset.