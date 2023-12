Slik blir juleværet: Hvitt i nord, og vind og regn i sør

NTB

I nord kan man vente seg rolige værforhold og snø mot julaften og i romjulen, mens i sør må man forberede seg på mye regn og vind i dagene fremover.

– For Finnmark er det ventet rolige værforhold fram til og med julaften. Det kan komme perioder med kuling og snøbyger de nærmeste dagene, men generelt blir det ganske rolig mot helgen og i romjulen, sier meteorolog Marit Berger ved Meteorologisk institutt til NTB.

I sør ser det annerledes ut, forteller Berger.

Hvitt i nord

– Mye av det samme været gjelder i Troms og Finnmark. Der blir det hvit jul for de aller fleste. Man kan vente seg lett snødryss her og der. I Finnmark er det fra og med julaften ventet en del mer nedbør i form av snø, sier Berger.

Temperaturene i Troms og Finnmark blir stort sett på minussiden de nærmeste dagene. Det blir kaldere i dagene fram mot julaften, før temperaturene hopper litt, forteller meteorologen.

Også i Nordland er det gode sjanser for hvit jul mange steder.

– I Nordland er det størst sjanse for nedbør i indre strøk, men det kan komme byger også på kysten. Mesteparten av nedbøren tar nok form som snø, sier Berger.

Venter juleregn

I sør derimot, forteller meteorologen at man må forberede seg på en mer urolig værtype. Årsaken er et lavtrykk som trekker inn over Sør-Norge, som i Danmark har fått navnet «Pia».

– Det blir verst torsdag. Vi har mange farevarsler ute, sier hun.

På Sør-Vestlandet blir det mye vind torsdag. Dette avtar til fredag, før et nytt lavtrykk kommer innover landet i helgen.

– Det blir mye urolig vær fram mot julaften og i romjulen mange steder i Sør-Norge. Man må vente seg en god del nedbør og vind utover kvelden på julaften og første juledag mange steder i sør, som følge av lavtrykket, sier Berger.

– På Sør-Vestlandet blir det mye vind torsdag. Det kommer også en god del nedbør i forbindelse med lavtrykket som passerer. Når man kommer inn i landet og opp i høyden faller nedbøren som snø. Men på kysten og i ytre strøk må man nok vente seg juleregn, sier meteorologen.

Vind i sør

På Østlandet kan man også vente seg en god del nedbør de neste dagene, sier Berger.

– Mange steder faller nedbøren i form av snø, men i lavlandsområdene nær sjøen kommer den nok som regn. Man kan vente seg del vindkast inn mot helgen på deler av Østlandet, sier hun.

– Det er størst sjanse for snø i innlandet. Nedbøren starter gjerne som snø mange steder i Sør-Norge, før den går over til regn, sier Berger.

Også helt i sør er det meldt mye vind.

– Vest i Agder vil det komme mye vind særlig i indre strøk. Vinden kommer til å roe seg noe mot helgen, sier Berger.

Midt-Norge påvirkes av lavtrykket som passerer i sør.

– Det blir perioder med vind og nedbør mange steder i Midt-Norge. Særlig fra fredag og utover blir det mye vær. Stort sett faller nedbøren som snø, sier meteorologen.

Kjør etter forholdene

Hvis man skal ut og kjøre i Sør-Norge torsdag, bør man vurdere om dette kan utsettes til fredag, sier Berger.

– Mye vind og nedbør gir gjerne ikke gode kjøreforhold. Mange steder i sør kan det bli snøfokk, som gir redusert sikt. Det er ikke usannsynlig med kolonnekjøring noen dager mot julaften og i romjulen.

– Vår oppfordring er å følge med på trafikkmeldinger og farevarsler, og generelt kjøre etter forholdene, sier hun.