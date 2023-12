Bane Nor skal skifte strømledning i tunnelen på Follobanen

Toget mot Moss kjører inn i Blixtunnelen på Oslo S – tunnelen som nå skal utarbeides. Foto: Alf Simensen / NTB

NTB

Bane Nor skal skifte strømledning i Blixtunnelen på Follobanen. De varsler at de skal stenge av ett tunnelløp av gangen under arbeidet.