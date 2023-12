Statens helsetilsyn mener Nav svikter barnefamilier

Statens helsetilsyn mener Nav må kurse sine ansatte bedre slik at barnas behov kartlegges bedre ved søknader om sosialhjelp. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Navs oppfølging av barnefamilier er ikke god nok. Det viser en landsomfattende undersøkelse fra Statens helsetilsyn.

Statsforvalterne fikk i 2022-2023 i oppdrag å føre tilsyn med Nav-kontorenes ansvar for å ivareta behovene til barna når familien søker økonomisk sosialhjelp, melder TV 2.

Rapporten kommer på nyåret, men den foreløpige konklusjonen er at Nav-kontorene i for liten grad sørger for en god kartlegging av behovene til barna.

Andre funn fra det landsomfattende tilsynet er at Nav-kontorene ikke gir en forsvarlig vurdering og avgjørelse ved søknad om økonomisk sosialhjelp til familier, og at både ledelse og kontroll i kommunene svikter.

Helsetilsynet konkluderer på bakgrunn av dette med at det er behov for konkret veiledning til ansatte i Nav om kartlegging og vurdering av barnas behov i søknader om økonomisk sosialhjelp.