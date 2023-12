Jonas-drapet: Tre av de fengslede løslates

NTB

Tre av de siktede for drapet på Jonas Aarseth Henriksen (30) blir løslatt onsdag, men siktelsen mot de tre opprettholdes.

Samtidig opplyser politiet at etterforskningen av drapet på Henriksen går over i ny fase, der fokus vil være på gjennomgang av innsamlet materiale.

– Etterforskningen har avdekket at det ligger et personlig motiv bak både voldshendelsen i mars, skadeverkene på boligen i Tønsberg, skadeverk på ulike kjøretøy, tagging i Hønefoss-området og drapet, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sørøst politidistrikt i en pressemelding tirsdag.

En av de siktede, en 28 år gamle mann fra Innlandet, begjæres fortsatt fengslet i åtte uker. Spørsmålet om fortsatt fengsling avgjøres trolig ved kontorforretning.

De tre andre vil bli løslatt 20. desember, men siktelsen vil fortsatt bli opprettholdt mot de tre som løslates, opplyser politiet.

Beklager til de pårørende

Jonas Aarseth Henriksen.

Henriksen ble funnet skutt og drept i bilen sin ved en hytte i Nes på Ringerike 17. august i år.

Politiet har opplyst at 30-åringen hadde status som fornærmet i flere saker som har vært eller er under etterforskning. Fra mars til august i år ble det registrert elleve anmeldte forhold.

Før han ble drept, tok Henriksen gjentatte ganger kontakt med politiet og uttrykte at han var redd. Politiet beklager nå at sakene ikke ble fulgt opp mer.

– På vegne av politidistriktet har jeg hatt et møte med de pårørende, og jeg har beklaget at politidistriktet ikke har gitt straffesakene samlet sett den oppfølgning de kunne ha fått, sier påtaleleder Kjell Johan Abrahamsen i Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

Abrahamsen sier videre at politidistriktet nå vil gjennomføre en fullstendig gjennomgang av alle straffesakene.

– Kunne vært unngått

Henriksens stefar sier til NRK at det er viktig for familien at politiet beklager, og at det gjøres i mediene. Videre sier han at 30-åringens pårørende er skuffet over hvordan politiet håndterte anmeldelsene.

– Familien har diskutert dette mye, og vi mener at drapet mest sannsynlig kunne vært unngått. Dagens beklagelse styrker den opplevelsen, sier stefaren til kanalen.

Han sier det er en stor påkjenning for familien at tre av de siktede blir sluppet løs, men at de setter lit til politiets vurdering.

– Når politiet sier nå det ikke er noen grunn til å holde dem varetektsfengslet, så forholder vi oss til det.

Innrømmer å ha bestilt overfall

I alt er fem menn siktet for drap eller medvirkning til drapet på Henriksen – en 28-åring, en 30-åring, to 32-åringer og en 35-åring. Alle fem nekter straffskyld.

Politiet mener at det var 28-åringen fra Innlandet som lurte Henriksen opp til hytta der 30-åringen ble drept. Han er også den eneste som politiet fortsatt ønsker å holde i varetekt.

I tillegg har en 32-åring innrømmet i avhør at han bestilte et overfall på Henriksen i starten av mars. Henriksen ble da angrepet på vei til jobb, og overfallet var den første saken som 30-åringen anmeldte til politiet.

– Han har erkjent medvirkning til de skadeverkene og til den voldshendelsen, så sånn sett er de sakene oppklart i den forstand. Men vi har ikke identifisert gjerningspersonene fra voldshendelsen, sier politiinspektør Kostveit til TV 2.

Tirsdag ble det også kjent at en tidligere straffedømt mann i 30-årene er siktet for skadeverk i saken. Han er imidlertid ikke siktet for drap eller medvirkning, sier Kostveit til VG.

– Han er etterlyst og vil bli pågrepet når han kommer hjem. Han er ikke i landet, sier politiinspektøren.

– Naiv og dum

I midten av november ble en kvinne i 20-årene dømt til betinget fengsel i 30 dager for å ha solgt to våpen til en av mennene som er siktet for drapet på Henriksen.

Saken mot kvinnen ble ført som en såkalt tilståelsessak, siden hun på forhånd hadde varslet at hun vil legge alle kortene på bordet.

Da hun forklarte seg i Hokksund tingrett, sa kvinnen at hun følte seg naiv og dum for å ha solgt våpnene til en av de siktede mennene.

– Jeg kunne ikke i min villeste fantasi forestille meg at en av mine nærmeste venner den gang skulle bli innblandet i noe sånt, sa hun til VG.