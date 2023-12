Vinmonopolet venter økt salg denne uken: – Folk handler senere i år

NTB

Nordmenn har handlet mindre polvarer hittil i desember enn de siste årene, men nå tror Vinmonopolet at salget vil ta seg opp.

Salget hos Vinmonopolet gjennom høsten har vært omtrent likt som i 2022.

De to siste ukene har salget derimot ligget litt under de tilsvarende ukene i fjor.

– Dette skyldes nok at folk handler litt senere nå i år enn det vi så for eksempel under pandemien, hvor salget fordelte seg jevnere i tiden før jul, sier samfunns- og myndighetskontakt i Vinmonopolet, Halvor Bing Lorentzen, til NTB.

Han tror at omsetningen vil bli noe større denne uken, i og med at årets kalender gir en hel salgsuke før jul.

– Generelt selger vi mer av alt i julen, men noen varegrupper selger klart mer i desember mot resten av året. Dette er for eksempel akevitt, juleøl, gløgg og musserende, sier Lorentzen.

Folk velger bort rødvin og brennevin

I 2023 har nordmenn handlet inn mer alkoholfri drikke enn tidligere år på butikkene som har enerett på brennevin, vin og sterkøl til norske forbrukere.

– Her ser vi en økning på rundt 20 prosent i år mot i fjor, og vi ligger an til å passere den magiske grensen på over 1 million solgte vareliter av alkoholfri drikke i år, sier Lorentzen.

Han tror det er flere årsaker til dette.

– Vi ser to trender. Det er økende interesse for alkoholfritt, samtidig som det er økende salg av lett og lyst, sier han.

Han forteller at folk velger bort rødvin, brennevin og sterkvin, som er kategorier som har flere kalorier, mer sukker og høyere alkoholprosent. I stedet velger flere musserende, hvitvin og alkoholfrie produkter.

Bevissthet om kosthold og helse

– Folk er opptatt av å leve sunnest mulig, og det er en helsetrend der folk vil leve sunt og spise og drikke lett, der de velger drikke fra kategorier med lavest mulig alkohol-, sukker- og kaloriinnhold, sier Lorentzen.

Ansatte på Vinmonopolet er trent i å gi råd om alkoholfri drikke, og Vinmonopolet har i flere år jobbet bevisst med utvalget av alkoholfrie varer.

– Vi skal være en faghandel også på produkter uten alkohol. Dette er i tråd med vårt samfunnsoppdrag om å begrense skadevirkningene av alkohol, sier Lorentzen.