Forskere skeptiske til billigere månedskort

Forskere tviler på at å gjøre månedskort billigere vil få flere bilister til å velge kollektivt. De mener at redusert pris på enkeltbilletter vil være langt mer effektivt. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Fra neste høst setter Oslo ned prisen for månedskort. Politikerne håper det vil få flere bilister til å velge kollektivt, men flere forskere tviler på effekten.

I en ny rapport fra Transportøkonomisk Institutt mener tvert imot forskerne at billigere månedskort vil få biltrafikken til å øke, skriver Aftenposten.

Forskerne mener at politikerne setter inn støtet på feil sted, og at et grep der de gjør prisen på enkeltbilletter rimeligere ville være mer effektivt.

– Hvis målet til politikerne er å få flere til å reise med kollektivtrafikk og færre med bil, så hadde det nok vært mer hensiktsmessig å redusere enkeltbillettprisen, sier Fredrik Gregersen, en av forskerne bak rapporten.

Forskerne argumenterer med at de som har månedskort, reiser mye og er mindre prisfølsomme. Folk som ikke har månedskort, kan helle mot å velge bilen når prisen på enkeltbillett er avskrekkende høy, mener forskerne.

Forskerne fant ut at billigere enkeltbilletter førte til 11 prosent nedgang i bilbruk. Gregersen mener at et priskutt i månedskortet også vil kunne gi færre bilreiser, men i langt mindre målestokk.

Testprosjektet «Reis» – der enkeltbilletten blir billigere og billigere jo mer man reiser – viser seg å heller ikke være effektivt med tanke på å redusere biltrafikken, heter det i rapporten.

Ruter mener imidlertid å se en effekt av «Reis»-prosjektet, og peker på at trafikken gjennom bompengeringene har minket. Likevel har Akershus fylke (som gjenoppstår neste år), bestemt seg for å droppe prosjektet, mens Oslo ikke har bestemt seg ennå.