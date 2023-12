Brann i industribygg i Oslo: – Flammene gikk over taket

Mannskaper fra Oslo brann- og redningsetat i aksjon under brannen i et industribygg på Kalbakken i Oslo mandag ettermiddag.

NTB

Østre Aker vei i Oslo måtte stenges i begge retninger på grunn av en brann i et industribygg på Kalbakken mandag ettermiddag.

De første meldingene om brannen kom inn til politiet og brannvesenet klokken 16.30.

– Da politiet kom fram klokka 16.35, gikk flammene over taket på bygget, sier operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter i Oslo politidistrikt til NTB.

Han sier at brannvesenet vurderte det til at evakuering ikke var nødvendig, men at Østre Aker vei måtte stenges.

Hovedbanen mellom Oslo S og Grorud var stengt en kort periode.