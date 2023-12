Kvinne erkjenner straffskyld for drap i Bærum

NTB

Kvinnen som er tiltalt for drap etter å ha knivstukket en mann ved en institusjon på Gjettum i Bærum fjor høst, erkjenner straffskyld.

Det kom fram da rettssaken startet i Ringerike, Asker og Bærum tingrett mandag, skriver Budstikka.

Det var natt til 29. september i fjor at en mann ble funnet død utenfor en kommunal omsorgsbolig på Gjettum i Bærum der det blant annet er døgnplasser for psykisk helse og rus.

Ifølge tiltalen ble mannen påført en 8 centimeter dyp stikkskade som blant annet gikk gjennom hovedpulsåren, og han døde kort tid senere av forblødning.

Kvinnen ble pågrepet like i nærheten kort tid etter at mannen ble funnet død. Politiet opplyste senere at de mener drapet skjedde innendørs i en leilighet ved 23-tiden onsdag 28. september.

Advokat Marte Svarstad Brodtkorb forsvarer den tiltalte kvinnen.

– Hun erkjenner at det er hun som har gjort det, sa Brodtkorb til NTB søndag.