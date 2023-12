Tre av fire anmeldelser i Oslo blir henlagt

Oslo-politiet henlegger nesten 75 prosent av alle anmeldelser. Årsaken er blant annet at politiet må prioritere drap- og voldssaker framfor vinningskriminalitet. Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB

Nesten 75 prosent av saker anmeldt i Oslo politidistrikt blir henlagt, skriver Avisa Oslo.

Tall avisen har fått fra Oslo politidistrikt, viser at andel henlagte saker i politidistriktet har økt uten unntak siden 2018.

Også antall henlagte saker har økt hvert år. Dette til tross for at 2023 ikke er over ennå.

I 2018 ble 68,4 prosent av sakene henlagt. I 2023 har dette tallet økt til 74,8 prosent, skriver avisen.

Også oppklaringsandelen har gått ned, fra 38,6 prosent i 2018 til 32,2 prosent hittil i 2023.

Politiinspektør Audun Kristiansen i Felles enhet for påtale i Oslo politidistrikt sier til avisen at andelen prioriterte saker - eksempelvis drap og drapsforsøk - som oppklares, er høy.

Vinningskriminalitet – altså ran og lignende – har derimot lav oppklaring.

– Politiet vil aldri oppnå å få tilstrekkelige ressurser til å etterforske alle straffesaker og må foreta strenge prioriteringer på hva som skal etterforskes eller ikke, sier han.

Kristiansen peker også på at det i år har vært en kraftig økning i antall drapsforsøk. Kapasitet som også skulle vært brukt på mindre alvorlig kriminalitet, blir dermed i stedet blir brukt på mer alvorlige saker.