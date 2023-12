Skudd avfyrt på Sinsen i Oslo – søk etter involverte

Politiet arbeider på Sinsen i Oslo der det er meldt om at flere skudd ble avfyrt i forbindelse med en konfrontasjon mellom to personer søndag kveld. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Les mer Lukk

NTB

Politiet søker etter to personer etter at flere skudd ble avfyrt i Sinsen-området i Oslo søndag kveld. Det skal ikke være fare for allmennheten.