Gasslekkasje i Finnmark: Ikke fare for befolkningen

NTB

Alle ansatte er evakuert fra Polarbase i Hammerfest etter en gasslekkasje. Det er ikke fare for befolkningen.

Det er snakk om flytende LNG som siver ut, ifølge politiet. De fikk melding om hendelsen rett før klokken 17.

– Alle ansatte på området er evakuert. Det er ikke fare for befolkningen, og gassen trekkes ut mot sjøen og ikke inn over Hammerfest by, skriver politiet på X (tidligere Twitter).

De opplyser at det jobbes med å stanse lekkasjen, og at de ikke vet hvor lenge lekkasjen har pågått.

– Det er for tidlig å si noe mer om hva som er årsaken til lekkasjen, skriver politiet.