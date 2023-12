NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, søndag 17. desember.

Norge spiller VM-finale i håndball

De norske håndballdamene er klare for VM-finale i Danmark. Motstander er Frankrike. Kampen starter klokken 19. Camilla Herrem, som pådro seg en skade i det høyre kneet i semifinalen mot Danmark, er tilsynelatende spilleklar før finalen.

Folkeavstemning om ny grunnlov i Chile

Det holdes folkeavstemning i Chile om et forslag til ny grunnlov. Det er andre gang på to år at det er kommet nytt grunnlovsforslag. Hvis også dette utkastet blir avvist, vil Chiles grunnlov fra militærdiktaturtiden til tidligere president Augusto Pinochet, være gjeldende.

Valg i Serbia

President Aleksandar Vucic oppløste nasjonalforsamlingen 1. november og skrev ut nyvalg, som holdes i dag. Det skal også holdes lokalvalg i 65 kommuner, inkludert hovedstaden Beograd. Valget ble utløst av det voldsomme sinnet som oppsto mot myndighetene etter to masseskytinger i mai som kostet 18 mennesker livet.

Erkerivalene møtes på Anfield

Klokken 17.30 er det duket for rivaloppgjør mellom Liverpool og Manchester United på Anfield. Like før kampen har United-manager Erik ten Hag friskmeldt både Luke Shaw og Marcus Rashford. Manchester United ligger på sjuendeplass, ti poeng bak Liverpool, som leder ligaen.