Seks av ti havbruksansatte er bekymret for at jobben går ut over helsa

62 prosent av de spurte i en HMS-undersøkelse blant havbruksansatte svarer ja eller av og til på om de bekymrer seg for at forhold ved arbeidsmiljøet skal påvirke helsen. Arkivfoto: Gorm Kallestad/NTB

NTB

62 prosent av havbruksansatte som har svart i en ny HMS-undersøkelse, bekymrer seg for at forhold ved arbeidsmiljøet kan påvirke helsa deres negativt.

Av de 62,1 prosentene som svarte ja eller av og til på spørsmål om de bekymrer seg for at forhold ved arbeidsmiljøet skal påvirke helsen, svarer flest at de er bekymret for forhold som kan gi belastningsskader, skriver Teknisk Ukeblad.

Løft med vridd eller bøyd overkropp, tunge løft og repeterende og monotone arbeidsoppgaver er risikofaktorer kjent fra tradisjonelle havbruksoperasjoner.

33,2 prosent svarte at de er bekymret for ulykker, som for eksempel personskader, mens 21,1 prosent svarte at de er bekymret psykososiale forhold – som trivsel og tilhørighet.

Av de 1283 havbruksansatte som har svart på undersøkelsen, oppga 62 prosent av dem at de har opplevd nestenulykker på jobb de siste to årene.

Det er Sintef Ocean og NTNU som står HMS-undersøkelsen.