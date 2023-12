Fem tips: Slik unngår du mye matsvinn i jula

70 prosent av nordmenn handler inn for mye mat til jul- og nyttårstider, viser en ny undersøkelse. Her kommer fem tips til hvordan du kan redde maten fra å bli svinn i jula.

Ifølge tall fra Matvett og Norsus kastes det i Norge spiselig mat tilsvarende 84 kilo per innbygger.

– Hvis vi ser på det store bildet, så vil det målt i antall kilo si at norske husholdninger står for nærmere halvparten av matsvinnet i Norge. Derfor er det viktig å bruke også julen som en mulighet til å redde mer mat, og samtidig spare en slant, sier norgessjef i Too Good To Go, Johan Ingemarsson i en pressemelding.

I en ny undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av matsvinn-appen Too Good To Go, sier én av tre av de spurte at de vil kjøpe mindre mat denne julen.

Men undersøkelsen avslører at så mange som halvparten av nordmenn sier matinnkjøpene før julen ikke er påvirket av økte priser og inflasjon, og cirka 70 prosent kommer til å handle inn for mye mat.

God på restemat



Undersøkelsen viser også at det er noe usikkerhet rundt hvor mye mat den enkelte husstand kaster. Samtidig ønsker de fleste av oss å være bevisste på vårt forbruk.

Hele 7 av 10 sier nemlig at de ønsker å minske matsvinnet i forbindelse med årets jule- og nyttårsfeiring.

– Dette er veldig bra. Det gjenspeiler også den veksten vi ser hos oss. Vi har nå over 2 millioner brukere i Norge, og det fortsetter å øke, forteller Ingemarsson.

Nordmenn er altså veldig gode på restemat, og julematen er intet unntak når vi skal se på middagsalternativene i dagene etter julaften. Undersøkelsen viser nemlig at 70 prosent av oss lager restemat av julemåltidene.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Too Good To Gos fem tips til å unngå matsvinn i julen

1. Ikke kjøp mer enn du trenger

Vi kjenner alle frykten for å lage for lite mat når vi skal servere gjester. Derfor er det også enkelt å kjøpe inn litt ekstra, bare for sikkerhetsskyld. Tenk på mengden du selv spiser. 300g kjøtt er ofte mer enn nok til én person, og med julepølse og medisterkaker ved siden av kan vi ofte redusere mengden kjøtt.

2. Planlegg handlingen din godt

Det er fort gjort å glemme noe når du er på butikken. Og ofte når vi reiser en ekstra gang, tar vi ofte med oss mer enn nødvendig. Lag en detaljert handleliste i forkant og les gjerne de forskjellige dagligvarers kundeaviser på forhånd. På den måten vet du hvem som har det du er på utkikk etter.

3. Vær kreativ

Rester etter julemat kan brukes til så mangt. Kald ribbe kan være godt på brødskiva til frokost, så vel som medisterkaker og julepølse. Pinnekjøtt passer utmerket i indiske eller marokkanske retter, og kanskje til og med i tacoen? Vær kreativ - det er utrolig mye du kan matche sammen. Viktigste er å finne et bruksområde.

4. Ikke glem fryseren din

Husk at du kan putte mat i fryseren til en senere anledning. Istedenfor å kaste grønnsakene, kan du fryse dem ned og bruke dem i en suppe senere. Har du lefser til overs? Supert å spare til en dag hvor middagen må gå raskt og det står pølser på menyen. Fryseren er et supert middel for å spare mat fra å gå i søpla. Bare ikke glem den senere - mat har også holdbarhet i fryseren.

5. Gi gjestene dine rester å ta med hjem

Hvis du har gjester i julen er dette en super anledning til å sende restene med gjestene hjem. På den måten kan de få glede av den gode maten du har laget dagen etterpå, og mindre mat går til spille.