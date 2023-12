Gaza-demonstrasjoner over hele landet: Anslår opp mot 13.000 mennesker på markering i Oslo

Solidaritetsmarkeringer for Gaza pågår rundt om i Norge i dag. Her fra Eidsvolls plass i Oslo. Foto: Annika Byrde / NTB

NTB

Lørdag er det demonstrasjoner for fred i Gaza over hele Norge. Over 100 organisasjoner og partier står bak markeringene.