Eide: Israel kan ikke få fred med sine naboer uten en tostatsløsning

Saudi-Arabias utenriksminister prins Faisal bin Farhan al-Saud (t.v.) tok initiativ til et ministermøte i Oslo fredag for å diskutere palestinernes framtid. Utenriksminister Espen Barth Eide var vert. Til høyre palestinernes Riyad Najeeb al-Maliki. Også utsendinger fra Qatar, Jordan og Tyrkia deltok, samt alle de nordiske landene og Belgia, Nederland og Luxembourg. Foto: Javad Parsa / NTB

NTB

Israel kan ikke leve i fred med sine arabiske naboer uten at palestinerne får sin egen stat. Det er det klare budskapet fra ministermøtet i Oslo fredag.

– Det var nok noen som trodde en stund både på israelsk side og noen på arabiske side at du kunne hoppe over palestinerne og løse dette uavhengig av dem. Det er det så vidt jeg kan skjønne, ingen som tror lenger på arabisk side. Det er et viktig budskap, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) til NTB.

Han mener krisen kan gi «ny giv» til en fredsprosess som har ligget død i årevis.

Fredag var han vert for et hastig innkalt ministermøte i Oslo. Det var den saudiske utenriksministeren Faisal bin Farhan al-Saud som hadde tatt initiativet. Han har ledet en komité av ministre fra arabiske og muslimske land som har besøkt flere hovedsteder for å presse på for en løsning og en slutt på den brutale krigen på Gazastripen.

– Vi snakket mye om behovet for å si også til Israel at det er fortsatt tenkelig at man kan få til en normalisering med arabiske land som Saudi-Arabia og mange andre. Men det må skje i konteksten av en palestinsk stat, sier Eide.

Saudi-Arabia og Israel har hatt dialog om å normalisere forholdet mellom de to landene, en prosess som er støttet av USA. Men så gjennomførte Hamas et terrorangrep mot Israel, og Israel svarte med sitt voldsomme angrep på Gaza. Dermed ble prosessen lagt på is.

Video: Må knele i gatene i undertøyet

Your browser doesn't support HTML5 video. Må knele i gatene i undertøyet

– I Israels interesse

Eide sier alle landene som deltok på fredagens møte, er enige om at en tostatsløsning er den eneste løsningen. Å friste Israel med et bedre forhold til nabolandene kan være et pressmiddel fra de arabiske landene. Men det er også i Israels interesse, understreker utenriksministeren.

– Det er en veldig spesiell regjering vi har i Israel akkurat nå, og Bibi Netanyahu har jo aldri fremstått som noen sterk tilhenger av tostatsløsningen. Men Israel som stat har jo en åpenbar interesse i fred med nabolandene sine. Det er alltid tryggest å leve i en avklart fred med den regionen man er en del av, sier utenriksministeren.

For å kunne nå målet om en tostatsløsning er det også viktig å støtte opp om den palestinske selvstyremyndigheten, understreker Eide. Den kontrolleres av Hamas' politiske rival Fatah og kontrollerer Vestbredden

– Det er utrolig viktig at vi opprettholder den palestinske selvstyremyndigheten og tenker på hvordan de også kan få kontroll i Gaza framover, for at vi skal ha en partner å lage fredsavtale med, sier Eide.

– Vanskelig for USA

Møtet i Oslo fant sted uten Israel eller landets viktigste allierte USA til stede. Eide sier dette om USAs rolle:

– USA blir mer og mer tydelig i sin kritikk og uttrykker bekymring for det som skjer i Gaza. Jeg har nok en opplevelse av at selv om det er vanskelig for USA å ta ledelsen nå, så er de interessert i at andre snakker sammen - det har vi gjort i dag, sier utenriksministeren.

Eide advarer Israel mot å tro at de kan gå tilbake til situasjonen før terrorangrepet 7. oktober.

– Etter Osloavtalen fremsto det som egentlig skulle være en del av en overgangsordning, som løsningen. Det var ganske komfortabelt sett fra israelsk side. Nå tror jeg vi alle ser at det er ikke en løsning på dette å gå tilbake til det, sier Eide.